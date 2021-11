El pasado mes de septiembre llegó Harry Potter: Magic Awakened, un RPG de cartas para dispositivos móviles y PC, a oriente, y actualmente es muy popular en China. Sin embargo, este título ha comenzado a recibir atención en occidente, no porque la gente exige que este título llegue a nuestra región, sino por un “error” que hace alusión a una práctica común en el mundo del hentai.

Como lo señala Daniel Ahmad, analista de Niko Partners, NetEase, los responsables de este título, se han visto envueltos una controversia, esto después de que los usuarios se dieran cuenta de que los personajes femeninos hacían la infame cara de “ahegao” al recibir daño. Para los no iniciados, esta expresión representa placer, y usualmente es usada en el mundo del anime para adultos.

So uh, some players of Harry Potter: Magic Awakened (Released in China in Sep) discovered a 'bug' where female characters would make an ahegao face when attacked by magic spells…

NetEase, the dev, has apologised and said it was a bug related to tongues clipping through chins pic.twitter.com/aXnO3IQj1g

