El pasado 5 de noviembre por fin llegó Call of Duty: Vanguard a consolas y PC. De esta forma, los data miners no perdieron un solo segundo, y comenzaron a indagar en el código de este título. Es así que un par de personas encontraron una serie de referencias que apuntan a una colaboración con Attack on Titan, el popular anime.

De acuerdo con usuarios como Nanikos y Zesty, el código de Vanguard cuenta con una referencia a un operador bajo el nombre de aot_titan. Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Activision, se especula que este contenido estaría disponible a finales de este año. Esto fue lo que comentó Nanikos al respecto:

Been quite a few things found in memory dumps for vanguard. The most interesting one being a mention of a "swordtitan" aswell as an "aot_titan" operator.

The theory is that there'll be an Attack On Titan crossover for vanguard. (Probably sometime december if that is the case) pic.twitter.com/DiPALtUDY6

— Nanikos (@_Nanikos_) November 7, 2021