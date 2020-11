COD: Cold War presenta extraños bugs en PS5. Te contamos cómo arreglarlos

A finales de la semana pasada, en medio de toda la intensidad por la cobertura de la llegada la nueva generación de consolas, nuestros amigos de Activision nos facilitaron el código de reseña para Call of Duty: Black Ops Cold War, nueva entrega de la popular franquicia que por supuesto, promete bastante por un montón de razones. Debido a la compatibilidad que el juego tiene con las funcionalidades especiales del DualSense, decidimos jugar la versión de PS5, la cual, presenta varios bugs sumamente extraños y molestos que nos parecen importantes mencionarte, pues al menos en nuestra experiencia, han tenido solución.

Antes de comenzar a contarte sobre mi experiencia, me parece que es importante recalcar que solo puedo hablar por la versión de PS5. No tengo idea si se presenten los mismos problemas en cosas como las versiones Next Gen en Xbox. Repito, esto solo corresponde a Cold War en el PS5.

El lío de las licencias digitales

Bueno ahora sí. Luego de haber canjeado el código que te comento para comenzar a trabajar en la reseña y contenidos al respecto de Call of Duty: Black Ops Cold War, noté que en las filas de descarga y home de la consola, el ícono del juego aparecía con la leyenda de “PS4” junto a su nombre. En el PS5, los juegos que son versiones de PS5, no tienen esta leyenda que te mencioné, indicando que justamente son de PS5. Por su parte, si instalas cualquier juego de PS4, se te indicará junto a su nombre que es una versión de PS4. Sé que todo esto puede sonar obvio, pero no te imaginas las preguntas que nos han llegado en estos últimos días sobre lo relacionado a la nuevas consolas.

Continuando con mi historia, al ver esto, sabía que algo no andaba bien. Primeramente, te cuento que la única manera de comprar Call of Duty: Black Ops Cold War para PS5 de manera digital, es a través de un producto conocido como Cross-Gen Bundle, el cual, por $69.99 dólares te da tanto la versión de PS4, como de PS5. Sí, aunque no tengas ningún plan de jugar la versión de PS4, te la hacen comprar. Evidentemente, el código que recibimos era justo de este llamado Cross-Gen Bundle, el cual, por alguna extraña razón, baja por default la versión de PS4, aunque estés en un PS5.

Me puse a buscar por todos lados y nada. De acuerdo con mi librería y con la tienda de PlayStation, yo solo era dueño de la versión de PS4 y si quería la de PS5, necesitaba pagar los $10 dólares de diferencia -la versión de PS4 cuesta $59.99 dólares-. Ojo, esto pasó a pesar de que había canjeado el código de una Cross-Gen Bundle. A continuación me puse en contacto con el representante de Activision para nuestra región, quien amablemente me proporcionó otro código. Lo instaré en mi cuenta y para mi sorpresa lo aceptó. Fui de nuevo a la tienda, abrí las opciones de descarga del juego y finalmente ahí estaba la versión de PS5 lista para ser descargada. Sí, para bajar la versión de PS5 le tienes que pedir manualmente a la consola que baje esa versión, de lo contrario, automáticamente baja la de PS4 como ya te conté.

La cosa no se detuvo ahí. Después de haber jugado un par de horas, decidí terminar con mi jornada para ir a descansar, apagando el PS5. A la mañana siguiente enciendo la consola y de nuevo, junto al nombre el ícono de Call of Duty: Black Ops Cold War la leyenda de “PS4”. Maldita sea. En mi lista de juegos instalados dentro de las opciones de almacenamiento de la consola me aparecía claramente la versión de PS5 del juego, pero en la librería, solo estaba la de PS4, misma que por cierto, me pedía descargar para poder jugar. Simplemente no había manera de correr la versión de PS5. Al ir a la tienda de nuevo para pedirle bajar la versión de PS5 para ver qué pasaba, de nuevo me decía que solo tenía la de PS4 y que para desbloquear la de Next Gen, debía de pagar el extra que te mencioné. Acto seguido, borré el juego desde las opciones de almacenamiento, apagué la consola y lo volví a intentar. Sorpresa, de nuevo pude bajar la versión de PS5.

Por el momento no me ha dado de nuevo este muy molesto problema, pero me queda claro que la forma en la que se están comprobando las licencias de esta versión del juego en específico, es un verdadero desastre. No entiendo por qué si estás en un PS5, se te da la opción de bajar la de PS4. Debería de ser la de tu consola y ya.

Vibración apagada

Pero bueno, mis desventuras con Call of Duty: Black Ops Cold War en PS5 no terminaron ahí. Después de haber jugado un par de misiones y quedar muy sorprendido con cómo es que el juego echa mano de la vibración háptica y gatillos adaptables del DualSense, decidí explorar un poco las opciones del juego. En Audio, noté que era posible apagar el chat de voz totalmente para el multiplayer, asunto que no dudé en hacer de una vez, pues simplemente no soporto los gritos y palabras que los jugadores de Call of Duty suelen usar cuando están en su hábitat natural. Vaya error. La vibración del control había desaparecido por completo ¿Por qué? Checa lo que me pasó.

Lo primero que hice fue pensar que algo se había movido de las opciones dentro del juego, pues es posible desde ahí, apagar las funciones del DualSense. Nada. Tanto la vibración, como los gatillos, estaban encendidos. Siguiente paso, checar las opciones de la consola. Nada tampoco. Ambas funcionalidades corriendo. ¿Será un bug de mi control? Mi segundo DualSense tampoco vibraba en Cold War y ambos funcionan a la perfección con los otros juegos. Conclusión, claramente es un problema de Call of Duty. Luego de haberme roto el coco sobre qué había podido suceder, decidí recurrir a Reddit para ver si alguien más tenía este pequeño gran inconveniente y qué crees, así era.

¿Recuerdas que te dije que luego de mi primera sesión decidí apagar el chat de voz desde las opciones de audio de Call of Duty: Black Ops Cold War? Pues resulta que fue un gran error, pues esto genera un bug que apaga por completo la vibración del control. Sí, así de extraño e inexplicable. Lo bueno es que el problema se arregla simplemente habilitando lo del mentado chat. ¿Por qué pasa esto? Claramente hay un error en el código del juego que esperemos, se pueda arreglar pronto.

Ser early adopter de cualquier tecnología de consumo siempre tiene desventajas, pero la experiencia que he tenido en específico con Call of Duty: Black Ops Cold War en el PS5, ha sido especialmente molesta. Ojo, no estoy hablando aquí nada del juego como tal, eso lo haremos más adelante, solo nos parecía importante compartir esto contigo por si es que estás en la misma situación y no sabes cómo arreglarlo.