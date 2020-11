MFS, Tell Me Why y Battletoads son una realidad gracias a Game Pass, asegura Phil Spencer

Xbox Game Pass no solo es una de las mejores ofertas para los jugadores hoy en día, sino que le ha proporcionado un espacio a Microsoft para tomar riesgos y lanzar ciertos juegos que de otra forma no hubieran visto la luz del día. En una reciente entrevista, Phil Spencer reveló que gracias a este servicio, tres de los títulos que vimos este año son una realidad.

En una plática con The Guardian, Specer, reveló que el espacio que les proporciona Xbox Game Pass les dio la oportunidad de arriesgarse con Microsoft Flight Simulator, Tell Me Why y Battletoads. Esto fue lo que comentó:

“Honestamente, no creo que hubiéramos dado luz verde a Tell Me Why si no fuera por el Game Pass. Es un juego episódico que se guía por la historia; no ves que se hagan muchos de ellos. Sabíamos que con los 15 millones de suscriptores que tenemos ahora se jugaría y que la gente se involucraría más en él de lo que lo haría si hubiera un precio de 30 dólares. Incluso Flight Simulator es un juego al que no hubiéramos dado luz verde si no viéramos que Game Pass crece. ¡Tuvimos un millón de jugadores de Battletoads! Todos estos son ejemplos de juegos que en un modelo exclusivamente de venta serían más complicados”.

Sin duda alguna, esto solo demuestra que el servicio seguirá creciendo en un futuro. Además de todos los lanzamientos first party de Xbox y varios third party, los usuarios de Game Pass Ultimate también tienen acceso a EA Play, y en un futuro veremos más juegos de Bethesda en el servicio.



Vía: The Guardian