¿Chris Rock regresaría a presentar los Oscars tras el incidente de este año?

Este año fue muy controversial en el mundo del espectáculo, dado que en la premiación de los Oscars se dio un accidente desafortunado para el comediante Chris Rock al recibir una bofetada por parte de Will Smith. Y ahora, se ha mencionado que será de la conducción de la próxima entrega de premios, y si al final decidió por participar en la edición de 2023.

Ante esto, la respuesta por parte de Rock fue un rotundo no, algo que debió ser una consecuencia de que la Academia no arremetió de forma consecuente con Will Smith en su momento. Según los medios, el comediante hizo la revelación durante un show de stand-up, comparándolo con el caso del asesinato de OJ Simpson, algo característico del comediante.

Vale la pena mencionar, que salió un reporte adicional que asegura un rechazo respecto a salir en comerciales del superbowl, pero parece que no está interesado en este tipo de colaboraciones. No está de más comentar, que por ahora no está listo para tener una charla sobre el tema con Will Smith, algo que dejó claro durante otra presentación de su show.

Smith liberó el mes pasado un comunicado donde pedía disculpas a todos, pero ante esto Rock comentó que solo se estaba haciendo pasar por víctima, por lo que por ahora no está dispuesto a hablar sobre el tema. Y ante la falta de un presentador reconocible en los Oscars, ahora la academia tendrá que hacer una búsqueda para contratar a alguien nuevo.

Vía: Comicbook