El día de ayer se confirmó que el próximo mes de octubre por fin se revelará el primer teaser oficial de la película de Super Mario Bros. Aunque hay algunos escépticos sobre este proyecto, Chris Pratt, la voz de Mario en esta cinta, asegura que no hay algo de que temer, y este avance nos impresionará a todos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Pratt compartió un pequeño mensaje en donde asegura que ya vio el teaser que se mostrará durante la New York Comic-Con. Junto a esto, ha señalado que el trabajo que tuvo la oportunidad de ver lo sorprendió, sentimiento que también tendremos nosotros.

I just saw the teaser trailer for the very first time myself. I am simply blown away. You will be too, I promise you. This one is VERY special. Cannot wait!!! #SuperMarioBrosMovie https://t.co/20ptwbydT6

— Chris Pratt (@prattprattpratt) September 23, 2022