Chris Evans podría aparecer en el final de The Falcon & The Winter Soldier

Ya solo faltan dos capítulos para que termine The Falcon and The Winter Soldier, serie que recientemente estrenó un adelanto sobre su final de temporada. Wyatt Rusell, actor que interpreta a John Walker en la serie, parece haber insinuado que Chris Evans podría aparecer en el último episodio.

Durante una reciente entrevista para BBC One, Rusell fue cuestionado sobre si algún día veremos a los dos Capitán América confrontarse, a lo que el actor contestó lo siguiente:

“¿He conocido a Chris Evans? Creo que lo hice en algún momento. No creo que nos saludamos de mano, pero creo que una vez pasé a su lado e hicimos contacto visual. Eso cuenta si fuera un acosador, no cuenta como conocer a alguien. Pero bueno, tendrán que esperar hasta el final de la serie. Será el momento en que todos digan ‘oh, wow’.

Sin embargo, te sugerimos no emocionarte demasiado. Recordemos que Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, dijo que ya no tenían intenciones de regresarle el papel de Capitán América a Evans. De acuerdo con Feige, la conclusión de su personaje se logró a la perfección en Avengers: Endgame y preferirían dejarlo así.

Via: BBC One