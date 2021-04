Con solo dos episodios restantes, Marvel ha liberado el tráiler de mitad de temporada de The Falcon and the Winter Soldier. Aunque esta serie de Disney+ parece no ser tan popular como lo fue WandaVision, principalmente por la falta de teorías constantes, los fans esperan con ansias cada nuevo capítulo de esta serie del MCU.

CUIDADO. Posibles spoilers a continuación.

Después del estremecedor final del capítulo cuatro, The Falcon and the Winter Soldier se prepara para dos episodios llenos de acción que le pondrán fin a la historia enfocada en el legado del Capitán América. De esta forma, el nuevo adelanto nos presenta contenido completamente nuevo, entrelazado con algunas escenas de previos capítulos.

Recordemos que The Falcon and the Winter Soldier solo tendrá seis episodios y, al igual que otras producciones de Marvel en Disney+, no hay planes para una segunda temporada. Después de esta serie, los fans del MCU podrán disfrutar de LOKI el próximo 11 de junio, la cual se alejará de la gran narrativa de este universo para presentarnos una historia que parece no afectar mucho a este mundo.

Vía: Marvel