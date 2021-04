La semana pasada se reportó que PlayStation ya trabaja en su propia versión de Game Pass, misma que buscaría competir directamente con lo que ha estado haciendo Xbox estos últimos años. Ahora, otro insider asegura tener más detalles al respecto, como que la propuesta de Sony sería mucho más ambiciosa puesto que también incluiría series, películas y anime.

De acuerdo con Shpeshal Ed, un reconocido insider, el Game Pass de Sony abarcará todos los diferentes productos de la compañía, es decir, Sony Pictures Entertainment con películas y series; Funimation con anime; PlayStation con PS Plus y PS Now. De esta manera, este hipotético servicio ofrecería mucho más que Xbox Game Pass, aunque desafortunadamente no habló sobre su precio.

Recordemos que el año pasado, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, también mencionó que ya se encontraban trabajando en su propia respuesta hacia Xbox Game Pass, aunque en su momento no podía dar más detalles al respecto. Con suerte, será cuestión de tiempo para tener la información oficial en los próximos meses.

Via: YouTube