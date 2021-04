Netflix prepara película live-action de Gundam con el director de Kong: Skull Island

Y así de la nada, Netflix ha confirmado que ya se encuentran trabajando en una película live-action de Gundam, misma que debutará exclusivamente en la plataforma de streaming. Jordan Vogt-Roberts, director de Kong: Skull Island, será el responsable de encabezar este futuro proyecto junto a Legendary Entertainment.

Por el momento, este encabezado lleva de nombre GUNDAM, pero fuera de eso, se desconocen otros detalles al respecto. Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Runaaways) estará escribiendo el guión y al mismo tiempo, se desempeñará como productor ejecutivo. El largometraje debutará en Netflix a nivel mundial con excepción de China, donde será distribuida por Legendary. Al momento de redacción no se sabe nada sobre su fecha de estreno.

Respecto a su historia y trama, Netflix ha preferido guardarse esos detalles. No está claro si el filme se ambientará en Universal Century, misma linea de tiempo donde el anime original de Gundam existe, o siquiera si Vogt Roberts y Legendary se inspiraran directamente del show. Se anticipa la revelación de muchos nuevos detalles en los próximos meses.

Via: IGN