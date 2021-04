¡Jojo’s Bizarre Adventure ha llegado a Netflix! Pero…

¡Jojo’s Bizarre Adventure ha llegado a Netflix! Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de ver este amado anime, ya que solo está disponible en Estados Unidos por el momento. Aunque el mes pasado se había mencionado que la adaptación de la obra de Hirohiko Araki llegaría a esta plataforma de streaming en Latinoamérica el pasado 8 de abril, esto no se hizo realidad. Sin embargo, las esperanzas aún no se pierden.

Pese a que por el momento no hay una confirmación oficial, el sitio de Netflix en México menciona que las primeras tres partes de Jojo’s Bizarre Adventure, conformadas por 76 episodios que abarcan Phantom Blood, Battle Tendency y Stardust Crusaders, estarán disponibles el próximo 26 de abril. De igual forma, esta fecha fue compartida en una encuesta de Netflix, la cual fue eliminada momentos después.

Aunque es posible disfrutar de este anime en Netflix por medio de un VPN, los fans desean ver este anime en nuestra región. De igual forma, considerando que Thus Spoke Rohan Kishibe, OVAs que adaptan mangas spin-off de Araki, están en esta plataforma con todo y doblaje al español latino, es posible que Jojo’s Bizarre Adventure también incluya estas voces, y esté tardando debido a este trabajo adicional.

Vía: Netflix