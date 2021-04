Insider sugiere que Sony rechazó el nuevo juego de Kojima y por eso se fue con Xbox

Hace un par de días se reportó que Hideo Kojima podría estar en pláticas con Microsoft para publicar su siguiente juego, aunque hasta el momento, nada ha sido confirmado. Sin embargo, sigue saliendo información relacionada a este supuesto acuerdo, como que originalmente Kojima buscó a Sony pero la compañía nipona no estuvo interesada en trabajar con él nuevamente.

Nick Baker, anfitrión del podcast The XboxEra, dijo que Kojima habló con Sony primero, con la idea de trabajar juntos una vez más. Ya que ambas partes habían colaborado anteriormente con Death Stranding, Kojima buscaba seguir adelante con esta colaboración, sin embargo, PlayStation no pensaba lo mismo. Baker dijo que, debido a las bajas ventas de Death Stranding en PS4, Sony ya no estaba interesado en asociarse con Kojima por segunda vez.

Baker también mencionó que Google y Stadia habían buscado colaborar con Kojima, no obstante, ambas partes fallaron en llegar a un acuerdo. De hecho, esta información se reportó a principios de 2021, así que probablemente sí llegó a ser verdad, al menos hasta cierto punto.

Ahora que Kojima no logró cerrar un acuerdo ni con Sony ni con Google, Xbox suena como la opción más lógica. De ser cierto, queremos creer que nos enteraremos sobre esta colaboración en los próximos meses, ¿tal vez es una de las sorpresas que Phil Spencer estaba anticipando para la presentación de Xbox en E3 de este año?

Via: ComicBook