Chris Evans no regresará como Capitán América, confirma Marvel

El año pasado, un fuerte rumor sugirió que Chris Evans estaría dispuesto a regresar como Capitán América en el MCU bajo las condiciones apropiadas, y aparentemente, su personaje tendría un pequeño papel en la serie de The Falcon and The Winter Soldier. Bueno, lamentamos tener que decirte que dicho rumor fue totalmente falso, y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, fue el responsable de desmentirlo.

En una nueva entrevista para Entertainment Weekly, Feige negó por completo que Evans regresaría como Capitán América en alguna película o serie del estudio. De hecho, Feige pensó que ese rumor ya había sido desmentido por el actor hace un par de meses, y quedó sorprendido de que la gente siguiera pensando que era real.

“No suelo responder a nada últimamente porque siempre puede haber sorpresas, pero ese rumor en particular, creo que fue desmentido rápidamente por el propio Evans hace un par de meses.”

¿Deberíamos creerle? Es difícil decirlo, puesto que de acuerdo con Feige, la historia del Capitán América ya había llegado a su fin con Avengers: Endgame, y el estudio no podría estar más contento por cómo concluyó.

Via: EW