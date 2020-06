Checa el primer vistazo en acción de The Cuphead Show!

Como ya sabrán, Cuphead tendrá una serie animada de la mano de Netflix. Ahora, aunque aún se desconoce la fecha de estreno de esta caricatura, la plataforma de streaming por fin está lista para hablar un poco más sobre este proyecto, y nos ha presentado al equipo detrás de The Cuphead Show!

Este pequeño adelanto nos muestra un poco del espectacular estilo de animación que tendrá la serie, algo así como Ren & Stimpy. De igual forma, ahora sabemos que Tru Valentino le prestará su voz a Cuphead, mientras que Frank Todaro hará lo mismo con Mugman.

Take an inside peek at the intricate, nostalgic design of The Cuphead Show! pic.twitter.com/EF0kpAi973

— NX (@NXOnNetflix) June 26, 2020