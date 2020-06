Square Enix realizará un par de anuncios entre julio y agosto

A pesar de que E3 2020 fue cancelado, varias compañías han tomado los meses de junio y julio para realizar algún tipo de presentación digital en donde toda la atención estaría centrada en ellos. Grandes compañías como Sony, Microsoft, EA, Ubisoft, entre muchas más, no perdieron la esta oportunidad para crear sus propios eventos. Sin embargo, un nombre brilla por su ausencia: Square Enix. Afortunadamente, parece que esto puede cambiar.

En una reciente junta de inversionistas, Square Enix mencionó que tienen planeado anunciar un par de títulos nuevos alrededor de julio y agosto. Ahora, la compañía dijo que estas revelaciones serían individuales, y tal parece que por el momento no hay planes para una presentación digital, así que es posible que sólo veamos un tráiler de algún proyecto en desarrollo.

Square Enix said at a shareholder meeting that they will announce several new titles individually around July and Augusthttps://t.co/ateJ2n2V6s pic.twitter.com/ZssKXQPGDa

— Nibel (@Nibellion) June 26, 2020