Checa el póster de Star Wars Visions

Aunque aún no tenemos información sobre la tercera temporada de The Mandalorian, o un vistazo a The Book of Boba Fett, los fans de Star Wars aún pueden esperar una nueva producción este año. En cuestión de días por fin estará disponible Visions, una antología de anime, la cual por fin ha revelado su póster oficial.

Star Wars Visions llegará a Disney+ el próximo 22 de septiembre, y semanalmente nos presentará un nuevo episodio animado, el cual fue creado por algunos de los estudios japoneses más reconocidos del momento. Para emocionar aún más a los fans, recientemente se compartió el póster de esta serie.

Como pudieron ver, el póster cuenta con un diseño tradicional para la serie de Star Wars, y nos da un buen vistazo a algunos de los personajes principales de cada historia. Te recordamos que Star Wars Visions estará disponible en Disney+ a partir del próximo 22 de septiembre, tanto en español como en japonés, y cada semana se estrenará un nuevo episodio.

Vía: Star Wars