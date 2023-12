CFE lanza su propio internet móvil en México

A menudo la gente se la pasa viajando entre estados por cuestiones de negocios, razón por la cual tener internet en un solo lugar no suele funcionar, y esto nos lleva a que las opciones móviles se implementan, pero la gente no está tan convencida porque en años anteriores no ha sido el mejor producto de la vida. Sin embargo, parece que CFE está buscando algún tipo de solución ante la problemática, y por eso lanzaron un dispositivo bastante particular.

El dispositivo se llama MIFI, con la cual el usuario podrá crear una red profesional de banda ancha, y velocidad alta que tiene como fin llevarse a todos lados y conectar a celulares o computadoras que tengan acceso a redes inalámbricas. Según lo mencionado por la CFE, este se puede adquirir desde la página oficial con un valor de $1,145 pesos, con 5GB incluidos y que cuando estos lleguen a su fin podrán ser recargados con facilidad en páginas o demás.

Vale la pena mencionar, que la recarga puede ser superior dependiendo del uso que le vaya a meter el cliente, pudiendo hacer pagos anuales para que se restablezcan los GB, eso va desde cosas simples como 10GB hasta los 100GB máximo. Aunque la propia CFE recomienda que las cosas sean mensuales para que los pagos no sean tan excesivos, y también que el usuario contemple si verdaderamente estará usando el dispositivo o solamente para viajes de lo más cortos.

Eso sí, hay que tener a consideración que por ahora las antenas activadas se encuentran en su mayoría en el sur y centro de México, por lo que falta una expansión a los Estados del Norte.

Nota del editor: Definitivamente una buena opción para quienes se la pasan viajando dentro de la república, y no es realmente caro, ofreciendo muchos GB, ya que luego en hoteles de México cuentan con el peor internet de la vida, parece de 5 MB.