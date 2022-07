Se reporta que el port de DOOM en el medidor de la CFE es una farsa

Uno de los memes más conocidos de la actualidad es el DOOM, juego que lleva consigo el chiste de jugarse prácticamente en cualquier dispositivo existente, esto llevó a unos usuarios a hacer creer que también se podía en un medidor de la CFE. Y ahora, se ha demostrado mediante una investigación que este port del juego es totalmente falso.

Una de las pistas más notables detrás de todo esto fue que no hay imágenes tan convincentes lanzadas al internet, una de ellas es de muy mala calidad, incluso para algún teléfono de la actualidad. Por su parte, no hay un video que compruebe que esto es real, dejando así a los espectadores con más dudas del por qué no se ha lanzado un material así.

Otra prueba de que se trata solamente de una edición es la pantalla LCD del medidor, dado que no tiene otra función que dar a conocer a los usuarios el nivel de voltaje que está llegando al dispositivo. Además, la imagen se ve idéntica a la que se tomó de una calculadora corriendo el juego, por lo que fácilmente pudo pasar por photoshop y adaptarse.

Con esto llegamos a la conclusión de que no, un medidor de CFE no puede correr DOOM a menos que desmantelen sus componentes, los cambien por unos nuevos y así sea capaz de manifestar el juego a través de la pantalla. Aún así, muchos usuarios cayeron en la trampa inicial liberada hace poco tiempo, por lo que a fin de cuentas lograron cumplir con su misión.

Vía: Reddit