Wi-Fi en realidad no significa lo que crees

El Wi-Fi es un término que todo el mundo conoce hoy en día. Es algo que muchos relacionan con el internet y la forma con la cual funciona. Si bien muchos de nosotros hemos usado al Wi-Fi como una abreviación de la “wireless fidelity”, tal parece que hemos estado equivocados durante toda nuestra vida, ya que Wi-Fi en realidad no tiene un verdadero significado.

Durante una entrevista con Boingboing de hace casi 20 años, Phil Belanger, uno de los miembros fundadores de la Wi-Fi Alliance, señaló que el término de “Wi-Fi” en realidad no tiene un significado, y solo es una palabra que el equipo de marketing creó. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

“Wi-Fi no representa nada.

No es un acrónimo. No hay significado

La única razón por la que hablamos de ‘wireless fidelity’ es porque varios de mis compañeros tenían miedo. No sabían de marcas o marketing. No se veían usando el nombre ‘Wi-Fi’ sin tener que explicarlo después, así que acordamos incluir el lema ‘The Standard of Wireless Fidelity’”.