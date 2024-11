Censura de Arcane en China causa la ira de los fans

Uno de los aspectos más aclamados de Arcane, la serie animada de League of Legends, ha sido la representación de la comunidad LGBTQ+ por medio de la relación entre Vi y Caitlyn. Sin embargo, en países como China este tipo de escenas han sido eliminadas o modificadas de forma sustancial, al grado de que el significado de estos momentos se pierde por completo.

Debido a la organización de National Radio and Television Administration, en China está prohibida la representación de relaciones LGBTQ+ en el cine y la televisión. Esto significa que producciones internacionales tienen que realizar múltiples cambios si desean llegar a este país. Una de estas es Arcane, en donde en algunas escenas se elimina por completo la presencia de Vi o Caitlyn, incluso cuando esto no tiene sentido.

En redes sociales se ha popularizado una escena de la versión china de Arcane, en donde podemos escuchar una conversación entre estos dos personajes, cuando ninguna de las dos protagonistas aparece en la pantalla al mismo tiempo. Muchos han llamado esto como una censura perezosa, puesto que no se realizaron cambios que tuvieran sentido.

China gives Arcane a different ending the world is not ready for.#ArcaneSeason2 #Arcane #ArcaneSpoilers pic.twitter.com/pafpzFVIfj

— Gavin (@gavinincinema) November 25, 2024