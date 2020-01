CDPR desmiente rumores sobre el retraso de Cyberpunk 2077

Philipp Weber, Diseñador de Misiones en CD Projekt RED, ha desmentido los recientes rumores alrededor del retraso de Cyberpunk 2077, asegurando a todos los fans que no hay “razones ocultas” detrás de esta decisión.

Aunque muchos ya esperaban dicho retraso, su anuncio provocó una enorme cantidad de rumores. Weber insistió en que ninguno de éstos era verdadero, e implicó que el estudio simplemente se está tomando su tiempo para asegurarse de poder lanzar un producto de alta calidad:

“Cory Barlog le dio justo en el clavo. Claro que estamos optimizando para el Xbox One, y para el PlayStation, y para la PC, porque eso es lo que se hace en los últimos meses de desarrollo. Mientras que el juego está en desarrollo, hay muchas cosas que no están optimizadas, porque constantemente están cambiando, y siguen sin terminar. Así que simples respuestas como, ‘Retrasaron el juego por equis razón’ podría ser un buen rumor, pero no hay mucha verdad en ellos. Siempre hay muchas razones. Entre ellas, y lo digo por experiencia, solo se trata de corregir bugs, para que el juego esté lo más pulido posible. No hay razones ocultas, solo estamos trabajando en mejorar el juego.”