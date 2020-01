Rumor: Cyberpunk 2077 se retrasó por su terrible desempeño en PS4 y Xbox One

Por si no te habías enterado, Cyberpunk 2077 sufrió de un fuerte retraso. Este RPG de mundo abierto fue desplazado de abril a septiembre, y su desarrollador, CD Projekt RED, afirma que este tiempo adicional de desarrollo les permitiría entregarnos un producto mucho más pulido. Pero de acuerdo con Borys Niespielak, un insider polaco, las consolas actuales fueran la principal razón para dicho retraso.

En un popular podcast polaco, Niespielak menciona que CDPR estaba teniendo muchos problemas con el desempeño de Cyberpunk 2077 en PlayStation 4 y Xbox One. No está claro si Niespielak se refería a las versiones base de estos sistemas o también al PS4 Pro y el Xbox One X.

Aparentemente, el desarrollador tenía una fecha limite para solucionar estos problemas: si las cosas no se arreglaban para enero 2020, Cyberpunk 2077 tendría que ser retrasado. No podemos respaldar la credibilidad de Niespielak, pero claramente tiene la suficiente confianza para presentarse frente a cámaras y hablar sobre lo que le comentaron.

Cuando debutó el primer gameplay para Cyberpunk 2077, muchos usuarios llegaron a pensar que se trataba de un lanzamiento para la siguiente generación de consolas. Desde ese entonces, el título ha llegado a sufrir algunos downgrades tal y como suele suceder al momento de desarrollar un videojuego, pero debido a la enorme escala y ambición del proyecto, no nos sorprendería si este rumor resultara ser cierto.

Fuente: Altchar