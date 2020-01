Google Drive está presentando fallas a nivel mundial

¿Acaso no te es posible acceder a tus documentos de Google Drive? No eres el único. El día de hoy, 27 de enero, los usuarios de este servicio han reportado una caída del sistema a nivel mundial, el cual también ha llegado a afectar Google Docs y Gmail.

Esta caída está afectando principalmente a Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa y partes de Sudamérica y Asia. Por el momento se desconoce la causa detrás de este error, y Google no ha emitido un comentario oficial respecto a estas fallas.

Los servicios de Google Drive son esenciales para la comunicación de ciertas empresas, así que un fallo de este tipo a nivel mundial puede llegar a repercutir en la forma en que se trabaja el día de hoy. Como es costumbre en estos asuntos, el público ha utilizado Twitter para demostrar su desesperación con un meme o dos.

-Se cayó Google Drive! Me voy a dormir la siesta.

– Pero si vos casi no usas Google Drive en tu trabajo.

– No entienden nada estos porteños

— Eli Levy (@pinchegorro) January 27, 2020