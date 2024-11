Castlevania tendrá una obra de teatro

Castlevania ha gozado de un resurgimiento en popularidad gracias a las series animadas de Netflix, así como todas las colecciones de títulos clásicos. De esta forma, Konami ha aprovechado esta oportunidad, no para hacer un nuevo juego, sino para licenciar la propiedad y hacer una obra de teatro.

Así es, la eterna batalla entre los Belmont y Drácula llegará a los escenarios de Japón el próximo año. Castlevania: Awakening under the Moon, como se le conoce a esta adaptación, será interpretado por Flower Troupe, liderado por Sea Nagatsuki. Kei Suzuki, quien trabajó en proyectos similares enfocados en series como Ace Attorney, se encarga del guion y la dirección.

En total, habrá dos locaciones en Japón en donde todos los fans podrán disfrutar de esta nueva adaptación. La primera ronda de funciones se llevarán a cabo entre el 7 de junio y 20 de julio de 2025 en el Gran Teatro Takarazuka. La segunda sesión tendrá lugar entre el 16 de agosto y 28 de septiembre de 2025 en el Teatro Takarazuka de Tokio. Las entradas saldrán a la venta el 17 de mayo de 2025 para la función en el Gran Teatro Takarazuka y el 13 de julio de 2025 para la función en el Teatro Takarazuka de Tokio.

Como es el caso con estos proyectos, Castlevania: Awakening under the Moon no saldrá de Japón, por lo que todos los fans que desean experimentar esta adaptación, tendrán que viajar al país del Sol Naciente para disfrutar de esta obra de teatro. En temas relacionados, te decimos qué tal está la Castlevania Dominus Collection. De igual forma, este es el primer tráiler de la segunda temporada de Castlevania: Nocturne.

Nota de Autor:

Espero que pronto veamos un nuevo juego de Castlevania. Considerando que Konami le está dando nuevas oportunidades de Silent Hill y Metal Gear, parece que solo es cuestión de tiempo para que los Belmont regresen de alguna forma u otra más allá de colecciones.

Vía: Time Extension