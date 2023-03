Capcom tendrá nuevo evento enfocado en juegos

Estas últimas semanas han estado llenas de eventos relacionados a la industria de los videojuegos, pues para empezar Xbox dio su actualización de juegos, de ahí siguió Nintendo y por último Sony presentó un State of Play. Sin embargo, parece que esta racha no termina, dado que otra compañía se está sumando para mostrar sus nuevos videojuegos.

Así es, Capcom estará llegando con otro de sus eventos denominados como Spotlight, mismo en el cual va a presentar a títulos que llegarán dentro de los próximos meses a las tiendas. El próximo 9 de marzo se darán noticias de Resident Evil 4 Remake, Exoprimal, Ghost Trick: Mega Man Battle Network: Legacy Collection y Monster Hunter Rise.

Tune in to the Capcom Spotlight on March 9 for news on Resident Evil 4, Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, and Ghost Trick: Phantom Detective!

Pre-show – 2:10PM PT

Main Show – 2:30 PM PT

📺 https://t.co/R1Onsc3VtO pic.twitter.com/Z0JwpIjSeQ

— Capcom USA (@CapcomUSA_) March 3, 2023