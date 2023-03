LA LEYENDA DE SHINJI MIKAMI: DE CAPCOM A TANGO GAMEWORKS

Hace pocos días, Shinji Mikami anunciaba su retiro de la industria de los videojuegos, pasando en los próximos meses, la batuta de su liderazgo a las nuevas generaciones que forman parte de Tango Gameworks, propiedad de Bethesda y por ende, de Microsoft. Sin duda alguna, el sector del ocio digital no sería el mismo sin la presencia del reconocido diseñador.

El señor Mikami no logró cumplir su sueño de la infancia referente a convertirse en piloto de la Fórmula 1, sin embargo, utilizó el amor por las películas de terror y su pasión por el karate para incorporarlos de cierto modo a lo largo de su trayectoria creativa en el mundo de los juegos de video.

De manera fortuita, Shinji Mikami acudió a un una feria de trabajo en un reconocido hotel, a la cual se hacía mención en un panfleto que un amigo le obsequió. En dicho acontecimiento, fue donde pudo dialogar con ejecutivos de Nintendo y Capcom, decantándose por la segunda para iniciar su carrera laboral.

En su paso por la casa productora de Street Fighter, Mikami hizo sus pininos con Disney’s Aladdin hasta consagrarse con títulos que revolucionaron el mercado como Resident Evil y Resident Evil 4, además de Dino Crisis. Asimismo, fue capaz de concebir a God Hand, un juego que en su época pasó desapercibido pero que es una verdadera obra de arte.

Al llegar a Platinum Games, probó suerte con Vanquish, otorgando un frenético juego de acción y disparos, mientras que participó en una colaboración con Suda51 para producir Shadows of the Damned, la alocada aventura de García Hotspur un mexicano cazador de demonios que va al inframundo para salvar a su verdadero amor.

Finalmente, fue la incorporación de Shinji Mikami a Tango Gameworks donde su liderazgo y experiencia quedaron plasmados en las dos entregas de The Evil Within, Ghostwire: Tokyo y por supuesto, el reciente y exitoso Hi-Fi Rush. Queda la incógnita si en el tintero se encontraba The Evil Within 3 o si existen otros proyectos en los que el multicitado desarrollador pudo haber tenido influencia pero que todavía no se han dado a conocer.

El legado que ha dejado Shinji Mikami es muy basto y sirvió como punto de partida para que diversas producciones fueran fuente de inspiración para otros colegas y se hicieran un hueco en las páginas doradas de la industria de los videojuegos. Será interesante conocer qué prácticas pondrá en marcha Hidetoshi Yokota, actual dirigente de Tango Gameworks, para no sólo preservar sino continuar con la herencia de Mikami san.