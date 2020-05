Capcom podría revelar Resident Evil 8 en un par de semanas

A pesar de que Capcom no ha mencionado algo al respecto sobre el futuro de Resident Evil, varios reportes indican que Resident Evil 8 será el siguiente título en la serie, y actualmente está en desarrollo para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One y PC. Aunque aún no hay información oficial sobre esto, parece que la revelación de este título podría suceder muy pronto.

De acuerdo con algunos informes, el programa de Resident Evil Ambassador de Capcom ha publicado una actualización para sus miembros mejor clasificados, revelando que algún tipo de anuncio de la serie se llevará a cabo el próximo miércoles 10 de junio.

Aunque Capcom no ha emitido un comunicado oficial al respecto, asumiendo que esta información es real, el próximo mes tendremos nueva información sobre la serie. Ahora, esto puede significar sólo una actualización para RE: Resistance, el componente multiplayer del remake de Resident Evil 3. Pero con todos los rumores y filtraciones sobre la octava entrega en la serie, es posible que la compañía por fin hable abiertamente sobre este proyecto.

Para aquellos que no lo saben, el programa Resident Evil Ambassador le permite a sus miembros acceder a eventos limitados, la posibilidad de disfrutar de ciertos juegos antes de tiempo y mucho más. También ha sido la fuente de un par de filtraciones de Resident Evil en el pasado.

Rumores mencionan que Resident Evil 8 está en desarrollo para PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC y que llegará en algún momento a principios de 2021. En temas relacionados, supuestamente, Resident Evil 8 contará con soporte VR. De igual forma, reportes indican que un remake de Resident Evil 4 ya está en desarrollo.

Vía: Comicbook