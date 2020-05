El anime de Dragon Quest: Las Aventuras de Fly se estrenará en octubre de 2020

El día de hoy, 27 de mayo, marca el 34 aniversario de Dragon Quest, así que Square Enix tiene un par de sorpresas para todos los fans de esta serie. Una de estas es el primer tráiler del nuevo anime de Dragon Quest: Las Aventuras de Fly, así como su fecha de estreno.

Gracias a una transmisión especial llevada a cabo por Square Enix y V-Jump, se ha revelado el primer avance de este esperado anime en el que se pueden apreciar diversas escenas pertenecientes a sus primeros episodios. Para alegría de aquellos que siguieron la serie original, el resultado luce muy fiel a la obra original y presenta una gran calidad en todos sus detalles. Cabe señalar que el material mostrado todavía no es definitivo y está sujeto a cambios.

First look at the new Dragon Quest: The Adventure of Dai anime, planned for fall 2020 pic.twitter.com/ub8sM30AlM

