Candidato a gobernador en Japón se viste como Joker para una compaña de televisión

Japón vive en una sociedad, y esto es algo que Yuusuke Kawai, candidato a gobernador en la Prefectura de Chiba, quiere dejar en claro al vestirse como el Joker de Joaquin Phoenix.

Recientemente, Kawai apareció en NHK, canal de Japón, para presentar algunas de sus iniciativas. Aunque sus propuestas fueron bastante controversiales, ya que desea hacer Let It Go de Frozen el tema principal de Chiba y renombrar el aeropuerto de Narita a Disney Sky, fue su maquillaje de payaso y vestimenta de Joker lo que más llamó la atención del público.

Durante su presentación en NHK, Kawai también mencionó que planea prohibir la palabra “basura” en Chiba y reemplazarla este termino con “fragmento de estrella”. De igual forma, se declaró a favor del uso del cubrebocas, y mencionó que durante la primavera, las mascarillas no solo protegerán al público del COVID-19, sino que evitará que la gente sufra de alergias.

Por otro lado, Kawai fue entrevistado por Tokyo Sports, en donde fue cuestionado sobre su peculiar maquillaje. En respuesta, el candidato político mencionó que:

“Dado que el payaso es una especie de héroe oscuro, tuve la impresión de que podía conseguir el apoyo de las masas. Voy por las risas. Incluso si hablara de mi verdadero yo, no sería noticia”.

Parece que las relaciones entre Joker y Kawai no se limitan solamente a un aspecto visual, ya que hace un par de años, el candidato abandonó su profesión política para iniciar una carrera como comediante, la cual no tuvo éxito. Sin embargo, recientemente estrenó un video musical en su canal de YouTube, titulado It’s Show Time.

Esta no es la primera vez, y seguramente tampoco la última, que algo así sucede. Varios políticos japoneses han decidido hacer cosplay de personajes de anime para llegar a un público más joven. Será interesante ver si Yuusuke Kawai termina como gobernador de Chiba, o su acto como payaso necesita un par de cambios.

Vía: Kotaku