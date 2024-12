Canales de TV Azteca se retirarán de Izzi y Sky

Para quien no lo sepa aún, en México las dos compañías más grandes de televisión por cable son propiedad a su vez de empresas de televisión nacional, Televisa y TV Azteca, y aunque ambas son competencia, no tienen problemas en poner sus señales en dichos servicios. Sin embargo, si no se cumplen con ciertos tratos, al instante van a quitar la transmisión, y es justo lo que va a suceder con cierta marca para iniciar el próximo año.

Izzi y Sky, ambas marcas de Televisa, anunciaron que a partir del 1 de enero de 2025 retirarán algunos canales de TV Azteca de sus paquetes. Los afectados incluyen Azteca 1 (-2 horas), ADN 40 y A más en el caso de Izzi, mientras que Sky únicamente eliminará Azteca 1 en su versión con retraso de dos horas.

Esta decisión sigue a un movimiento similar por parte de Totalplay, que recientemente informó la salida de 19 canales de TelevisaUnivision de su oferta, incluyendo TVnovelas y Bandamax. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial, la noticia comenzó a circular a través de correos enviados a sus clientes y publicaciones en redes sociales, generando preocupación entre los usuarios que buscan alternativas para acceder a la programación.

La televisión abierta continúa siendo una opción gratuita para millones de personas en el país, lo que permite seguir disfrutando de los contenidos de Azteca 1, ADN 40 y A más sin necesidad de suscribirse a un servicio de paga. Además, plataformas digitales como Pluto TV ofrecen acceso a ciertos contenidos de dicha televisora, diversificando las opciones para los espectadores interesados en su programación.

Estos movimientos reflejan un panorama cambiante en la televisión de paga en México, con ajustes que responden a disputas por derechos de transmisión y estrategias comerciales. Tanto consumidores como empresas deben adaptarse a una oferta que parece priorizar los servicios digitales y la señal abierta frente a los cambios en la televisión por cable y satelital.

Vía: XTK