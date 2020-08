Call of Duty: Warzone ya supera los 75 millones de jugadores

Han pasado casi cinco meses desde el lanzamiento de Call of Duty: Warzone, y recientemente Activision actualizó la informaicón referente al número de jugadores de este Battle Royale. En este periodo de tiempo, más de 75 millones de personas han disfrutado de esta experiencia.

Warzone constantemente rompe récords de este tipo. A este paso, es posible que antes de que termine 2020 veamos a este juego llegar a los 100 millones de jugadores. Afortunadamente esto no es todo lo relacionado a Call of Duty, debido a que la quinta temporada de Modern Warfare ya está disponible.

Over 75 million #Warzone players.

Thanks for dropping in with us. pic.twitter.com/6weFSphgLz

— Call of Duty (@CallofDuty) August 4, 2020