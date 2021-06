Call of Duty: Vanguard no estará presente en E3 2021

Con E3 2021 a unas horas de distancia, muchos esperan tener nueva información sobre sus juegos favoritos. Sin embargo, aquellos que esperan ver alguna novedad sobre Call of Duty: Vanguard, la siguiente entrega en la serie principal, estarán decepcionados, ya que un reporte revela que este título no estará presente en este evento anual.

De acuerdo con VGC, Activision no tiene planes de mostrar algo relacionado con Call of Duty: Vanguard durante E3 2021, optando por una revelación en un evento de Warzone, similar a lo que sucedió con Black Ops Cold War el año pasado. En su lugar, veremos un adelanto de la cuarta temporada de este battle royale durante el evento de Kick Off del Summer Game Fest el próximo 10 de junio, es decir, el día de mañana.

Vanguard está siendo desarrollado por Sledgehammer Games y, si no hay algún contratiempo, este título llegará a consolas de actual y previa generación, así como a PC, el próximo mes de noviembre. Esta entrega nos ofrecerá una campaña, multijugador y zombis, todo esto ambientado en la Europa y el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, con una trama centrada en el nacimiento de las Fuerzas Especiales aliadas modernas.

Aunque la integración de Black Ops Cold War a Warzone fue algo complicada el año pasado, con la temática de este juego llegando hace apenas unas semanas, parece que la transición a Vanguard no tendrá tantos problemas. El reporte de VGC menciona que hay planes de integrar un nuevo mapa al battle royale, el cual será el más grande hasta el momento, y estará disponible junto al lanzamiento de la nueva entrega principal.

De igual forma, se menciona que “prácticamente todos los estudios internos de Activision ahora están trabajando en Call of Duty”, por lo que es poco probable que tengamos nueva información sobre Crash Bandicoot, Tony Hawk’s Pro Skater o algún otro juego de esta compañía durante E3 2021.

Vía: VGC