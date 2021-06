Naughty Dog ya está trabajando en su primer juego completamente multiplayer

Naughty Dog no es extraño a los multiplayers. Los juegos de Uncharted y el primer The Last of Us contaban con este elemento. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el estudio ya está trabajando en una experiencia enfocada completamente al multijugador, y tú puedes formar parte de este proyecto.

Recientemente se descubrieron dos solicitudes de trabajo por parte de Naughty Dog, uno para creador de guiones y otro enfocado en diseñador de niveles, en donde parece que la compañía está tratando de integrar su estilo narrativo característico a una experiencia multiplayer. Esto es lo que se menciona al respecto:

“Embárcate en la nueva aventura de Naughty Dog: ¡el primer juego multijugador independiente del estudio! Buscamos traer el mismo nivel de ambición y calidad de nuestros juegos característicos basados en historias a este proyecto multijugador único. Esta es una oportunidad única para tener un impacto en tu disciplina y crear una experiencia que será disfrutada y compartida por millones de jugadores de todo el mundo”.

Aunque por el momento no hay información precisa, es probable que este trabajo esté relacionado con el multiplayer de The Last of Us Part II, Factions, del cual se filtró gameplay el año pasado. Esperemos tener más información en una fecha posterior.

En temas relacionados, se han filtrado los primeros detalles del supuesto remake del original The Last of Us. De igual forma, los usuarios del PS5 ya pueden descargar la nueva actualización de la consola.

Vía: VGC