Calificación de 6 a Tears of The Kingdom asusta a los fans

Finalmente han llegado las calificaciones de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y actualmente su puntuación en los sitios importantes tiene un promedio de 97 que puede ascender o descender. Y como siempre, hay medios que no coinciden entre sí, por esa razón ha surgido cierta crítica que ha creado un pensamiento de extrañeza en los fans.

En una página conocida como Gfinity se ha puntuado al videojuego al igual que con muchas otras webs, pero lo que llama la atención es que le han dado un 6 de 10, algo que tacharía a un título más abajo de mediocre. Sus argumentos se basan en la historia, misma que según el portal no puede sostenerse por sí misma, a eso suman comentarios relacionados BOTW.

Aquí lo que pusieron:

Si aún no has puesto un pie en el mundo abierto de Hyrule, Tears of the Kingdom es la mejor manera de experimentarlo, con suficiente terreno nuevo para mantener las cosas interesantes. Pero si no congeniaste con el lanzamiento de 2017, la historia por sí sola podría no valer la pena el segundo intento.

Si bien la historia no les ha gustado, el poner un 6 de puntaje puede ser preocupante, dado que están poniendo todo el peso narrativo para dar su nota, o al menos es lo que quieren dar a entender en su comentario resumen. Por mal que estuviera este apartado, otros analistas dicen que la jugabilidad es sobresaliente, y eso bastaría mínimo para darle un 8.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el 12 de mayo para Switch.

Vía: Gfinity

Nota del editor: Lo que dan a entender con sus párrafos finales es que su calificación la basan en la historia, más allá de eso no hacen una mención clara de la jugabilidad. Además, dice que no gustaría a la gente que no hizo click con Breath of The Wild, elemento bastante obvio.