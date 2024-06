Bungie pide disculpas por Destiny 2

Hace unos días llegó The Final Shape, la nueva expansión de Destiny 2. Considerando que el enfoque de este contenido es ofrecer una conclusión a la extensa historia que comenzó en el 2017, muchos jugadores estaban interesados en este DLC. Sin embargo, se han enfrentado a un problema, puesto que los servidores no funcionaron adecuadamente durante este periodo.

Similar a lo que sucedió con Helldivers II, hubo tantos jugadores interesados en The Final Shape, que los servidores se atascaron, ocasionando la aparición del error HONEYDEW. Ante estos problemas, Bungie ha lanzado un comunicado en donde lamenta esta situación. Esto fue lo que comentaron:

Hey everyone, if connection issues have blocked you from playing or enjoying The Final Shape today, we want to apologize. We’re hard at work trying to resolve each of these issues as quickly as possible, and many of the connection issues from this morning have already been fixed.

— Destiny 2 Team (@Destiny2Team) June 5, 2024