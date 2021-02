Bomb Rush Cyberfunk estrena nuevo y espectacular tráiler, el cual confirma su retraso

¿Extrañas a Jet Set Radio? Bueno, no eres el único. Aunque por el momento no hay información sobre un nuevo juego en la serie, una vez más la escena independiente se encargará de hacer lo que las grandes compañías no se atreven. Este es el caso de Bomb Rush Cyberfunk, título que es Jet Seta Radio en todo menos el nombre.

Team Reptile, responsables de Lethal League, serán los encargados de ofrecernos esta experiencia que combina el parkour con el patinaje y el mundo cyberpunk más funky actualmente. De esta forma, el equipo de desarrollo ha publicado un nuevo tráiler, el cual ha emocionado a cientos de jugadores.

Lamentablemente, no todas son buenas noticias. Originalmente, este título fue anunciado en 2020, e iba a estar disponible en algún punto de 2021. Sin embargo, Gematsu ha confirmado que Bomb Rush Cyberfunk llegará a nuestras manos hasta el 2022, sin una fecha exacta de lanzamiento.

Considerando que este título nos dejará explorar una gigantesca ciudad, la cual podemos recorrer a pie o en patineta, mientras tratamos de escapar de la policía, todo al ritmo de la música de Hideki Naganuma, compositor de Jet Set Radio, parece que la espera valdrá mucho la pena.

Vía: Team Reptile