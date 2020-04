Bethesda regala este impresionante control de DOOM para Xbox One

Este control de Xbox One inspirado en DOOM es uno de los más exóticos que hemos visto últimamente, y lo mejor de todo es que Bethesda lo está regalando. La mala noticia es que probablemente jamás lo vayas a tener entre tus manos, pues para participar, tendrás que ser ciudadano de Australia o Nueva Zelanda.

Si aún así quieres participar, entonces sigue las instrucciones en el tweet de aquí abajo. La competencia finaliza el 25 de abril:

Let’s go again! We’re now giving away this custom DOOM Eternal Xbox One controller & stand display-piece. To be in the running:

1. Follow us

2. Retweet

3. Answer in reply: What is the best weapon/item in the DOOM Slayer’s arsenal & why?

Aus/NZ only. T&Cs https://t.co/D7YtakWgIu pic.twitter.com/wd339kWsvT

— Bethesda ANZ (@Bethesda_ANZ) April 20, 2020