Nueva pista sugiere que Ghost of Tsushima sí saldrá a tiempo

Dado que Sony retrasó The Last of Us: Part II indefinidamente, y los planes de la compañía con el PlayStation 5 parecen haber sido afectados por el coronavirus, es fácil asumir que se vienen más problemas. El ejemplo más prominente es Ghost of Tsushima, la próxima y anticipada exclusiva de PlayStation 4 que está a tan solo unos cuantos meses de debutar.

Aunque no hay nada oficial, se espera que este título también vaya a sufrir de algún retraso. Sucker Punch, estudio detrás del proyecto, no ha dicho nada al respecto, pero parece que Sony se siente muy seguro con su fecha de lanzamiento, el 26 de junio. Ahora, una nueva pista sugiere que el juego sí cumplirá en tiempo y forma con su debut.

Este título fue clasificado recientemente en Australia, pero ¿qué significa esto exactamente? Bueno, además de confirmar algunas cosas que podemos esperar en Ghost of Tsushima, como sangre y violencia, también nos dice que el juego ya está básicamente terminado. Las clasificaciones no suelen aparecer hasta que un proyecto está listo, por ejemplo, si TLOU 2 fuera a salir el 29 de mayo como estaba planeado, el juego ya habría recibido una clasificación. Otro ejemplo es Uncharted 4: A Thief’s End; inicialmente programado para debutar en 2015, después se especuló que podría salir en marzo 2016, pero finalmente llegó en mayo de ese mismo año. Este juego no recibió clasificación en Australia hasta el 31 de marzo 2016.

Claro, vivimos en una situación muy inusual y aún existe la posibilidad de que Sony retrase el proyecto. Sin embargo, esta información podría ser un buen indicar de que Ghost of Tsushima está listo para su debut en PS4 el 26 de junio 2020.

Via: Twisted Voxel