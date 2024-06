Bandai Namco advierte a quienes jugarán el DLC de Elden Ring

Después de mucho tiempo de espera, finalmente se ha lanzado en consolas y computadora Elden Ring: Shadow of The Erdtree, contenido adicional del juego lanzado hace dos años atrás y que tomó por sorpresa al mundo, dado que se trató de la primera experiencia Souls like para muchos. Y ahora quienes tomen el camino hacia el nueva área a explorar se darán cuenta que debieron cubrir con un requisito para poder accesar, y Bandai Namco ya lo había advertido con semanas de antelación.

Para quien no lo sepa, el propio Hidetaka Miyazaki mencionó que es necesario que los jugadores podrán entrar al contenido al derrotar a Starscourge Radahn y luego al jefe opcional Mohg, Lord of Blood, algo que extrañamente se ha comprobado que muchos de los usuarios en PC no han logrado. Incluso, cuando una persona en Twitter comentó que no podría jugar, Bandai le contestó que estaba a tiempo de hacerlo, pues esto fue tres semanas antes de que el contenido llegase para descargar.

