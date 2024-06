Fans de PlayStation reclaman a Sony por evento de Xbox

Hace algunas semanas atrás tuvimos una nueva edición de Xbox Games Showcase, la cual ha sorprendido a propios extraños, dado que se mostraron juegos de gran calidad donde resaltan obviamente Gears of War: E-Day así como DOOM The Dark Ages. Y eso ha tenido una repercusión en la comunidad, pero no hablamos de la de Microsoft, sino la de PlayStation, dado que los fans se han molestado con Sony por no tener algo similar en su show de State of Play.

En los últimos años, Sony ha modificado su estrategia para centrarse en lanzamientos inminentes: sus grandes juegos del reciente State of Play, como Concord y Astro Bot, estarán disponibles en tres meses. LEGO Horizon Adventures y Until Dawn aún no tienen fechas confirmadas, pero se espera que no tarden en llegar.

Microsoft, por su parte, dedicó mucho tiempo a revisitar títulos ya anunciados: Avowed, Fable, Perfect Dark y otros se revelaron por primera vez hace varios años. Gears of War: E-Day, la gran revelación final, probablemente aparecerá en varios eventos más antes de su lanzamiento. Lo que indica un ritmo que vale la pena tomar en cuanta.

Eso sí, cuando salga el juego creado por Team Asobi no habrá mucho de qué hablar en relación a Sony, al menos que se lance el rumoreado showcase del mes de octubre, y es que también se necesitan adaptar al nuevo ritmo de trabajo, ya que hay nuevos CEO’s que tomaron el poder hace nada de semanas atrás. Sin embargo, se entiende que la gente no esté nada contenta, a pesar de que hay juegos que prometen pero tal vez no son esos vende consolas a esperarse en cuestión de uso de presupuesto.

Vía: Push Square

Nota del autor: Es comprensible que no estén nada contentos, pero al final ya habían dicho que no se lanzaría nada relevante en este año. Entonces, habrá que esperar a algún directo que se lleve a cabo a finales de este 2024.