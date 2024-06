Xbox deslumbra en el Summer Game Fest

Después de mucho tiempo de espera, Microsoft ha vuelto a tener una presentación espectacular que recuerda a la época gloriosa del Xbox 360, confirmando que la adquisición masiva de estudios en los últimos años, comenzará a rendir sus frutos con una gran variedad de títulos para todos los gustos.

El gigante tecnológico de Redmond no se vio afectado por la ausencia del extinto E3, pues la esencia veraniega cargada de novedades se mantiene intacta. Call of Duty: Black Ops 6 debutará el próximo octubre con estreno día uno incluido en Game Pass, además de ser lanzado en consolas PlayStation y PC.

Los rumores se confirmaron y Doom: The Dark Ages estará listo el próximo año con enfoque multiplataforma y se tratará de una precuela de esta frenética saga de disparos, mientras que se conoció por primera vez la jugabilidad de Perfect Dark y detalles adicionales sobre Fable.

Fue muy gratificante ver que se trabaja en South of Midnight, un desarrollo original de acción y aventura con llamativos paisajes, además Dragon Age: The Veilguard, la nueva entrega de Bioware que luce un aspecto gráfico diferente a sus predecesores, pero según el estudio, será la experiencia más completa a la fecha.

La sorpresa más espectacular fue la develación de Gears of War: E-Day, que apela a toda la melancolía de esta franquicia y servirá como punto de partida. Los nostálgicos podrán disfrutar de Age of Mythology: Retold, mismo que también desembarcará en consolas Xbox, tal y como ha ocurrido con Age of the Empires.

Por si fuera poco, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater estuvo presente y luce espectacular. En otro orden de ideas, habrá expansiones para Diablo IV y Starfield, bautizadas como: Vessel of Hatred y Shattered Space, respectivamente. Conviene resaltar que este material adicional será de paga, únicamente.

En total, Microsoft bombardeó 30 títulos de los cuales, 18 de ellos, llegarán día uno al referido servicio de suscripción, propiciando que su evento digital eclipsara la gala del Summer Game Fest 2024, donde hubo revelaciones importantes, entre las que destacan: Batman: Arkham Shadow, Lego Horizon Adventures, Power Rangers: Rita’s Rewind y Quidditch Champions, por citar algunos.

Ubisoft tampoco se quiso quedar atrás y mostró un adelanto de Star Wars Outlaws y el juego de construcción de ciudades, Anno 117: Pax Romana. Asimismo, hizo énfasis en diversos contenidos descargables para expandir las aventuras en producciones insignia como Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest y Prince of Persia: The Lost Crown.

La nostalgia por la desaparición del E3 todavía no ha sido digerida por la base instalada de gamers alrededor del planeta, sin embargo, ha quedado patente que los acontecimientos del verano siguen más presentes que nunca para que las compañías los utilicen como escaparate. Aún falta por definir cuáles son los planes de Nintendo para la segunda mitad del año, toda vez que PlayStation y Xbox ya han hecho lo propio.