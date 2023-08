Baldur’s Gate 3 se convierte en el juego mejor calificado de 2023

A día de hoy el mundo del gaming en PC coincide que se ha lanzado un juego espectacular, Baldur’s Gate 3, mismo que se ha lanzado en plataformas como Steam y para muchos ha sido una de las mayores sorpresas del mundo de la exploración de mazmorras y RPG, eso mismo se ha reflejado en plataformas como Metacritic.

Actualmente dentro de esta página que reúne las calificaciones de varios medios, el título ha recopilado un 97 de promedio, lo cual hace que sea el título mejor calificado del 2023, incluso ha superado a The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom que cuenta con un 96. Eso sí, hay algunas cuestiones que se tienen que considerar antes de considerar a estos puntajes como veredictos.

Y es que se debe dejar en claro, que algunas de las reseñas son anticipadas, dado que falta el lanzamiento en consolas que se dará a partir del 6 de septiembre, a eso se suma que algunos críticos aún siguen explorando, por lo que no han lanzado su texto correspondiente. Entonces, puede que los números se modifiquen ligeramente en los siguientes días, ya sea para subir o bajar.

Por su parte, el recibimiento de los seguidores ha sido positivo, dado que es una experiencia estilo Dungeons and Dragons que tiene mucha atención al detalle, ya sea creando el personaje, recorriendo misiones y lanzando ataques o hechizos. Eso significa, que es probable que los números de reseña se mantengan intactos, después de todo es un juego que desborda calidad.

Recuerda que ya lo puedes probar en PC.

Vía: Gamerant

Nota del editor: Es posible que hasta el día de que se lance en PS5 tengamos modificación de las calificaciones. Por su parte, aún faltan reseñas por parte de los críticos en la propia PC.