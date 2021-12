¡Atomix te desea una muy feliz navidad!

Llegó uno de los momentos más importantes y disfrutables de todo el año, asunto que se marca de una forma mucho más importante si volteamos a ver lo que hemos tenido que vivir durante los últimos 24 meses y lo que aún nos falta. Sí, la navidad es un gran momento para comer y beber de todo, reír, pasar un gran rato con amigos y familias, y claro, jugar muchos videojuegos, pero también es una enorme oportunidad para detenernos por unos minutos a reflexionar sobre lo que de verdad sí vale la pena en nuestras vidas, y estar muy conscientes de lo que solo nos está generando un peso o algo negativo.

Nuestro andar se ha vuelto especialmente complejo y lo que dábamos por hecho el día de ayer, simplemente se ha esfumado. Claro que donde hay crisis también hay un área de oportunidad, oportunidad sobre todo de valorar lo que tenemos y a quienes tenemos a nuestro lado. Eso es muy importante tener siempre presentes y estar muy conscientes de lo increíblemente afortunados que somos por poder disfrutar de un techo sobre nuestras cabezas y de comida sobre la mesa. Los complicados tiempos que vivimos han hecho estragos y causado que no todos puedan sentirse seguros y con el estómago lleno.

Por tal motivo, te invito a que además de desechar todo lo que te haga daño, cause ansiedades innecesarias o cualquier otra cosa que no le aporte nada a tu vida, valores y estés muy, pero muy consciente de lo que tienes y claro, que nunca lo des por hecho. De paso, creo que estaría de lujo que te tomaras un momento de tu tiempo para ver de qué forma podrías ayudar a alguien mucho más necesitado. No tiene que ser algo muy grande ni mucho menos, cualquier detalle o acción, hace toda la diferencia y spoiler, se siente verdaderamente increíble.

De parte de todo el staff de Atomix y de Prowell Media, te deseamos una muy feliz navidad que esté llena de grandes momentos con tu seres queridos y claro, de muchos videojuegos.

