Atlus suelta pista del posible desarrollo de Persona 6

A día de hoy Atlus es una de las compañías más importantes que desarrollan y publican juegos del género RPG, y obviamente la franquicia que ha llevado al estrellato a la empresa es Persona. Eso significa, que si quieren seguir dando a los fans lo que buscan, teóricamente deberían estar creando la siguiente entrega importante de dicha marca.

Así se ha soltado una posible pista de que este juego ya es toda una realidad. La información viene específicamente del director y productor de Atlus, Mitsuru Hirata. Según Hirata, hubo tres juegos en desarrollo simultáneamente: Shin Megami Tensei V , Souls Hackers 2 y un tercer título no revelado. Esto hace pensar a los fans que es Persona 6.

Lo que se está tomando en cuenta, es que Shin Megami Tensei V salió en el 2022, Souls Hackers 2 en el 2022, y si el supuesto Persona 6 estuviese en desarrollo, eso significa que pronto estaremos viendo algún avance. Pues al no haber ni un solo tráiler del juego, es posible que no sea lanzado en 2023, sería muy poco tiempo de diferencia entre revelación y lanzamiento.

According to Atlus Director & Producer Mitsuru Hirata, 3 games were being developed simultaneously (likely all at Creative Department 1st Production) that he had to be mindful of: Shin Megami Tensei V, Soul Hackers 2, and an undisclosed third title. pic.twitter.com/o40EGcV3ps

