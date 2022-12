Después de años de espera, Persona 3 y Persona 4 por fin llegarán a consolas a principios de año. Si aún tienes dudas sobre estos lanzamientos, Atlus ha compartido un nuevo video que no solo explica qué tipo de aventuras nos esperan, sino que también reafirman la fecha de lanzamiento de estos dos títulos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Atlus compartió un video protagonizado por Morgana, la adorable gata de Persona 5, en donde se explica, a grandes rasgos, qué es Persona 3 Portable y Persona 4 Golden.

The cat is out of the bag – get the scoop on Persona 3 Portable and Persona 4 Golden from the Phantom Thieves' super sleuth, Morgana 🕵️💎

P3P and P4G come to modern platforms on January 19, 2023! pic.twitter.com/cgwCuvcU1S

— Official ATLUS West (@Atlus_West) December 15, 2022