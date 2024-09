A solo unas horas de su lanzamiento oficial, las reseñas de Astro Bot para el PlayStation 5 han salido a la luz, las cuales posicionan al trabajo de Team Asobi como un serio candidato a Juego del Año, algo que probablemente muchos no veían venir, y otros esperan que esto le demuestre a Sony que no todo tiene que ser una superproducción que tarde una década en desarrollarse.

En estos momentos, Astro Bot cuenta con una calificación de 94 en Metacritic, la cual toma en consideración más de 100 reseñas ya disponibles, incluida la nuestra. Aquí vemos múltiples calificaciones perfectas que señalan a la secuela como una carta de amor, no solo a PlayStation, sino para los videojuegos en general. Esto fue lo que comentó VGC:

“Astro Bot no es simplemente un divertido juego de plataformas con un toque nostálgico; es una incorporación generacionalmente impresionante al género que entiende a PlayStation a un nivel atómico. El nivel de diversión que produce el juego hace que sea imposible compararlo con algo que no sea la mejor aventura de Mario. Astro ya no es un vector a través del cual hacer referencia a los íconos de PlayStation; es un ícono de PlayStation”.