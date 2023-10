Ubisoft ha proporcionado nuevos detalles sobre el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage, y parece que el juego está teniendo un buen desempeño. Después de sus primeros seis días, Mirage se ha convertido en el “mayor lanzamiento de nueva generación” en términos de ventas unitarias para Ubisoft en PS5 y Xbox Series X|S.

Ubisoft no anunció cifras de ventas específicas en su declaración, pero la compañía dijo que Mirage ha alcanzado números de jugadores que están “en línea” con los lanzamientos de Assassin’s Creed Origins y Odyssey.

“Estamos humildemente agradecidos por la recepción positiva de Mirage“, dijo Ubisoft.

Ubisoft no mencionó Assassin’s Creed Valhalla, por lo que es probable que Mirage no haya alcanzado o superado el rendimiento de ese juego en su lanzamiento, pero en cualquier caso, parece que Mirage está teniendo un buen desempeño hasta ahora.

Ubisoft también confirmó que los jugadores han pasado colectivamente 479 millones de años realizando movimientos de parkour en los tejados del juego y han realizado 60 millones de saltos de fe. Los jugadores también han acariciado a los gatos callejeros más de 1.2 millones de veces.

“No podríamos estar más felices de que nuestra experiencia de regreso a las raíces haya sido abrazada por la comunidad”, dijo Ubisoft.

Se espera que Ubisoft comparta más información sobre el lanzamiento de Mirage durante la próxima presentación de resultados de la compañía el 26 de octubre, así que vuelve pronto para más detalles.

Vía: Gamespot

Nota del editor: Es lo que hacía falta, sinceramente abandoné la serie con Origins, nunca me atrapó y sentí que estaba jugando un Far Cry que no era tan divertido. Sin embargo, es claro que Ubi acaba de encontrar un ciclo que va a continuar explotando.