Hideki Kamiya sale de Platinum en su Lamborghini

El mes pasado, Kamiya anunció su sorprendente salida de Platinum, después de haber cofundado la compañía hace 15 años y liderado algunos de sus juegos más icónicos como Bayonetta y The Wonderful 101.

En un video publicado el jueves, Kamiya reiteró que no tiene planes de retirarse del desarrollo de videojuegos, pero afirmó que no podrá tomar un trabajo en la industria durante al menos un año, probablemente debido a una cláusula de no competencia.

“Soy Hideki Kamiya, desempleado. Bienvenidos a mi canal. Estoy sin trabajo, así que por favor suscríbete”, bromeó. “Me siento muy renovado después de dejar [Platinum]. He estado viendo Netflix, Disney Plus, YouTube y cosas así. Ya he perdido la noción de qué día es. “No he ido a trabajar desde hace un tiempo. Creo que han pasado unos tres meses desde que decidí renunciar. Una vez que decidí irme, tuve que ordenar todos estos juguetes y cosas así. Una vez que terminé de ordenar, estaba en casa con mis vacaciones pagadas”.

La razón detrás de la decisión de Kamiya de dejar Platinum no se ha hecho pública y el diseñador de juegos da poca explicación en su video, más allá de insinuar que sus opiniones posiblemente no se alineaban con la dirección futura de la empresa.

“¿Cómo debo decirlo… Umm… NO HAY FORMA DE DECIRLO”, dijo. “Ustedes entienden, ¿verdad? Pero… diría que dejé la compañía porque quería seguir mis creencias como creador de juegos. Y elegir el camino que creo que es correcto y seguir adelante. Sí, así que no me voy a retirar aún. Quiero seguir creando juegos”. Continuó: “Hay un montón de rumores sobre mí. Ha habido algunas especulaciones sobre dónde se está uniendo Kamiya y cosas así… Incluso sé que hay gente que está difundiendo rumores de que NO estoy dejando Platinum. ¡Tonterías! “No puedo trabajar (en la misma industria) por un año, por razones. Así que será un tiempo hasta que les traiga buenas noticias a todos. Tomará tiempo. pero lo lograré”.

Kamiya añadió:

“Para ser súper claro, no me estoy retirando, siempre y cuando haya un lugar que quiera contratarme, así que ya saben… Voy a esperar la oferta. Consideraré CUALQUIER OFERTA POR ENCIMA de 100 millones de yenes (670,650 dólares) al año. Así que si hay alguna compañía que quiera hacer una oferta, ¡por favor contáctenme AQUÍ!”

El video concluye con Kamiya saliendo del estacionamiento de Platinum en un Lamborghini Countach.

“Rumbo al centro de desempleo. ¡Hasta luego!”

Una de las muchas preguntas que quedaron abiertas tras las declaraciones de Platinum y Kamiya fue el estado de Project GG. El mes pasado, Kamiya comentó sobre el título por primera vez desde que confirmó su salida de Platinum, diciendo a un fan en Twitter que “preguntara a Platinum sobre Platinum” con respecto al futuro del juego.

Vía: VGC

Nota del editor: Ah mira, es casi como cuando salimos de “la televisora” en un Ford Fiesta… :V