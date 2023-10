Mikami revela sus planes tras abandonar Tango Gameworks

Se confirmó en febrero que Mikami estaba dejando Tango Gameworks, el estudio detrás de The Evil Within, Ghostwire: Tokyo y Hi-Fi Rush, que fundó en 2010 antes de venderlo a Bethesda. Mikami es conocido principalmente por su tiempo en Capcom, donde dirigió el primer Resident Evil, su remake de 2002 para GameCube y Resident Evil 4, entre otros títulos. También dirigió Vanquish para PlatinumGames y produjo Shadows of the Damned para Grasshopper Manufacture.

En 2020, Mikami declaró que quería dirigir un último proyecto de videojuego antes de retirarse, añadiendo que no le faltaban ideas y que no se limitaban al género de terror.

El año pasado, Mikami reiteró este objetivo en una conversación con el productor de Resident Evil Village, Jun Takeuchi, en la que dijo:

“Otra cosa que quiero hacer es mi propio juego. Hacer otro juego. En este momento, estamos preparándonos lentamente para eso, y para que funcione, puedo asignar todos los trabajos molestos a otra persona para que los maneje”.

La timeline de Mikami en X muestra que ha estado ocupado viajando durante su tiempo libre, aunque también ha dedicado tiempo a algunos juegos. En los últimos seis meses, completó Ghost of Tsushima (“Fue muy divertido, la última parte fue genial”), comenzó a jugar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y terminó el remake de Resident Evil 4 (“Lo disfruté mucho”).

El fundador de Grasshopper, Goichi Suda, dijo recientemente que le gustaría hacer un nuevo juego de Shadows of the Damned, idealmente con la participación de Mikami.

Vía: VGC

Nota del editor: A donde sea que vaya Mikami, estamos seguros de que continuará haciendo juegos increíbles. Esperemos a ver con qué nos sorprende ahora.