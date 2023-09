Así se verían las versiones black de Goku y Milk

La saga de Dragon Ball ha demostrado ser una fuente interminable de inspiración y devoción para fans de todas las edades en todo el mundo. A medida que el tiempo avanza, su popularidad sigue creciendo, y artistas talentosos como @elitenappa1 continúan contribuyendo con su creatividad a este fenómeno cultural.

En la actualidad, Dragon Ball sigue siendo una serie de anime y manga que despierta pasiones y debates apasionados. Los fanáticos no solo disfrutan de las épicas batallas y la evolución de los personajes, sino que también exploran ideas y posibilidades alternativas dentro del universo Dragon Ball. Es en este contexto que artistas como @elitenappa1 han encontrado su nicho.

Este artista en particular ha compartido recientemente su visión de representaciones malvadas de personajes icónicos de Dragon Ball, como Goku y Milk. Estas reinterpretaciones artísticas despiertan la imaginación y generan preguntas intrigantes sobre cómo sería el mundo de Dragon Ball si los héroes se convirtieran en villanos. Este tipo de creatividad permite a los fans explorar nuevos aspectos de la historia y los personajes que aman, y genera conversaciones apasionadas en las redes sociales.

Vía: Instagram

Nota del editor: Me gustó tanto este dibujo que fui a ver el perfil del artista, y entonces ya no me gustó tanto su trabajo.